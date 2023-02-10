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В Петербурге несколько машин столкнулись на участке КАД в сторону Красного Села

Происшествия
В Петербурге несколько машин столкнулись на участке КАД в сторону Красного Села

Все больше аварий происходит в Северной столице из-за неблагоприятных погодных условий. Как сообщают очевидцы, сразу несколько авто стали участниками дорожного инцидента на внутренней стороне КАД в сторону Красного Села.

По предварительным данным, помощь медиков потребовалась одному пострадавшему. Как сообщает сервис «Яндекс.Пробки», в целом дорожная ситуация в городе оценивается на 6 баллов, однако к вечеру ожидается увеличение числа дорожных заторов.

С приходом в Петербург зимы число аварий существенно увеличилось. Водители массово жалуются властям на халатную работу коммунальщиков по очистке города от снега. Несмотря на это, команда главы Петербурга Александра Беглова не намерена искать решение проблемы.
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