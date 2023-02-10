Набиуллина: в России наблюдаются признаки улучшения потребительских настроений

Эльвира Набиуллина, возглавляющая Центральный Банк России, провела пресс-конференцию с журналистами. В ходе мероприятия она заявила об улучшении потребительских настроений в стране, передало издание ТАСС.
По словам политика, в последнее время начали появляться признаки положительной динамики в отношении потребительских настроений. При этом данную тенденцию Набиуллина связала с высокими ожиданиями относительно инфляции.
«Усилению потребительской активности могут способствовать сохраняющиеся на повышенном уровне инфляционные ожидания», — указала председатель ЦБ РФ.
При этом она добавила, что из-за улучшения ситуации на мировых рынках уменьшились риски глобальной рецессии в экономике.
Меж тем пресс-служба Центробанка спрогнозировала снижение среднего показателя годовой инфляции в России. По данным организации, ее уровень может опуститься ниже 4 процентов.