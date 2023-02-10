Путин выругался на министра Савельева из-за застоя авиаотрасли в период санкций Запада

По данным ФБА «Экономика сегодня», недовольство президента вполне предсказуемо. В издании подчеркнули, что темпы создания новых самолетов в России заметно упали за последние годы. Это касается не только новинок в лице Sukhoi Superjet 100 и МС-21, но и уже проверенных летательных аппаратов, таких как Ил-96 и Ту-214. Именно этот застой и побудил Путина на активные меры, считают в агентстве.