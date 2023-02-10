Путин выругался на министра Савельева из-за застоя авиаотрасли в период санкций Запада

Российский лидер Владимир Путин неспроста выругался на главу Минтранспорта РФ Виталия Соловьева. Претензии политика связаны с низкой эффективностью промышленность в период санкций.
О разговоре с министром на повышенных тонах президент сообщил 9 февраля, когда проводил совещание с представителями авиаотрасли. По словам главы государства, воздушные перевозчики почти не опираются на технику отечественного производства, о чем следовало задуматься до экономической войны с Западом.
«Вот если бы мы это делали в предыдущие годы, может быть, и сейчас бы было полегче», — заявил Путин, добавив, что сильно ругался на эту тему с Савельевым.
По данным ФБА «Экономика сегодня», недовольство президента вполне предсказуемо. В издании подчеркнули, что темпы создания новых самолетов в России заметно упали за последние годы. Это касается не только новинок в лице Sukhoi Superjet 100 и МС-21, но и уже проверенных летательных аппаратов, таких как Ил-96 и Ту-214. Именно этот застой и побудил Путина на активные меры, считают в агентстве.