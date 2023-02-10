Эксперт Салим заявил о попытках Запада затянуть конфликт на Украине поставками вооружений

Страны Запада поставляют Украине новое вооружение, чтобы затянуть конфликт, убежден преподаватель египетской Высшей военной академии Насера Наср Салим.
В интервью РИА Новости он рассказал, что страны НАТО знают о невозможности поражения России в ходе СВО. При этом они продолжают вооружать украинские войска.
«Целью этих поставок является продолжение военных действий так, чтобы Украина была обеспечена минимально», — заявил он.
Эксперт добавил, что США и их союзники стремятся максимально истощить российские войска. Это выражается в попытках затянуть боевые действия путем поставок вооружений. Салим подчеркнул, что передаваемое Украине оружие уступает российским аналогам.
Так, если Запад решится поставить украинским военным истребители, они будут бессильны перед ЗРС С-400. Кроме того, ВСУ не получают самые современные виды оружия, потому что НАТО опасается попадания передовых технологий к ВС РФ.