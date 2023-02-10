В Центробанке РФ прогнозируют уровень инфляции ниже 4%

Средний показатель годовой инфляции в России может снизиться ниже 4%. Соответствующий прогноз опубликовала пресс-служба Центробанка РФ.
Такой показатель связан с высокой базой прошлого года. Однако в основном прогнозе ЦБ РФ изменений нет. Там ожидается, что годовая инфляция составит 5-7% в текущем году, и только к 2024 году она может вернуться к уровню 4%.
Представители российского финансового регулятора также отмечают, что инфляционные ожидания россиян и бизнеса снизились, но в целом остаются на высоком уровне. При этом аналитики не исключают, что показатель инфляции в 4% вполне реален.