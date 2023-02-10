Мошенники обманули жительницу Курской области на 350 тысяч рублей

Сотрудники УМВД России по Курской области расследуют уголовное дело о мошенничестве.
По версии следствия, доверчивая жительница Железногорска поверила аферистам, которые внушили ей идею избавиться от порчи и наложенного врагами проклятия. Под маской ясновидящей мошенница при поддержке сообщника надоумила курянку приобрести дорогостоящие артефакты и оплатить магические манипуляции, сообщает dddkursk.ru.
В общей сложности мошенникам удалось вытянуть из запуганной женщины около 350 тысяч рублей, взятых ей к тому же в кредит. Потерпевшая с опозданием догадалась об обмане и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.