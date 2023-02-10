Битва за Гибралтар: как решают судьбу скалы над Средиземным морем

После выхода Великобритании из Европейского союза 31 января 2020 года встал вопрос о судьбе эксклава. Одновременно с этим начался 11-месячный переходный период для переговоров об условиях сделки с ЕС. Соглашение, регламентирующее свободу передвижения между Испанией и Гибралтаром, до сих пор не подписано, и тем не менее эксклав по-прежнему должен соблюдать те же правила честной конкуренции ЕС, что и другие страны.