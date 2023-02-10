Битва за Гибралтар: как решают судьбу скалы над Средиземным морем

Автор Telegram-канала «Старушка Англия» рассказывает о территориальном споре между Великобританией, Испанией и Европейский Союзом.
Колониальное прошлое Великобритании позволяет государству владеть заморскими территориями, некоторые из которых обеспечивают существенные привилегии Лондону. Бриллиантом в британской короне является Гибралтар. Эксклав обладает стратегическим значением и позволяет контролировать доступ в Средиземное море. Выход Великобритании из Европейского союза поднял вопрос о статусе Гибралтара.
Давний спор
Гибралтар — заморское владение Великобритании, которое на севере граничит с Испанией и имеет выход к Средиземному морю. Британские и голландские войска захватили полуостров в 1704 году. Юридическое право Лондона владеть территорией закреплено в Утрехтском мирном договоре еще 1714 года — при этом Испания не признает суверенитета Великобритании над полуостровом.
Около 96% населения Гибралтара в ходе «Брексита» — референдума по выходу Великобритании из ЕС в 2016 году — проголосовали за то, чтобы остаться в составе союза. В то же время население крошечного полуострова не согласно присоединиться к Испании. Последнее голосование по данному вопросу проходило в 2002 году. Тогда за возможность остаться в составе Великобритании проголосовало 98.7% гибралтарцев.
После выхода Великобритании из Европейского союза 31 января 2020 года встал вопрос о судьбе эксклава. Одновременно с этим начался 11-месячный переходный период для переговоров об условиях сделки с ЕС. Соглашение, регламентирующее свободу передвижения между Испанией и Гибралтаром, до сих пор не подписано, и тем не менее эксклав по-прежнему должен соблюдать те же правила честной конкуренции ЕС, что и другие страны.
Обидные провокации
Между британцами и испанцами периодически происходят инциденты, связанные с притязаниями на суверенитет Гибралтара:
К примеру, в феврале 2014 года министерство иностранных дел Великобритании выступило с официальным протестом после того, как испанский военный корабль вошел в воды вокруг Гибралтара и сорвал учения королевского флота;
В апреле 2014 года посол Испании был вызван в министерство иностранных дел после «серьезного вторжения» испанских кораблей в воды Гибралтара, которое привело к незначительному столкновению между гражданским судном испанской гвардии и судном королевской полиции Гибралтара;
А полиция Испании 9 августа 2015 года преследовала наркоторговцев и вторглась в британские территориальные воды без уведомления;
Отряд испанской полиции по борьбе с наркотиками и отмыванием денег 9 августа 2015 года несколько раз вторгся в британские территориальные воды без уведомления;
Испанский военный корабль 18 февраля 2019 года приказал торговым судам покинуть якорные стоянки около Гибралтара;
Два сотрудника испанской таможни проникли на британскую территорию во время операции по борьбе с контрабандой.
«Доказательства, связанные с этим инцидентом, свидетельствуют о грубом нарушении британского суверенитета и, возможно, о самом серьезном и опасном инциденте за многие годы», — заявил главный министр Гибралтара Фабиан Пикардо.
Ход переговорного процесса
В 2022 переговорный процесс существенно активизировался. Испания и ЕС 26 ноября 2022 года направили Великобритании предложение по урегулированию статуса Гибралтара после Brexit. План предполагает сохранение открытой сухопутной границы полуострова для «общего процветания» и передачу контроля над таможенными проверками заморской территории Испании. Для этого Мадрид готов отложить вопрос о своих притязаниях на суверенитет над анклавом. Британский посол Хью Эллиотт прокомментировал предложение и заявил, что сделка могла быть достигнута в 2022 году. Однако этого не произошло.
Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес изначально не испытывал оптимизма по вопросу заключения сделки. Глава внешнеполитического ведомства заявил, что его страна и Европейский союз «готовы к неудаче» на переговорах с Великобританией относительно статуса Гибралтара. Мануэль напомнил, что прошло два года с момента заключения соглашения между Испанией и Соединенным Королевством, предусматривающего включение Гибралтара в Шенгенскую зону.
Между Мадридом и Лондоном существуют разногласия относительно вопроса осуществления паспортных проверок путешественников, прибывающих в аэропорт Гибралтара. Испания настаивает на том, что данные обязанности должны быть возложены на национальную полицию, а Британия предлагает передать эти права Агентству ЕС по защите границ Frontex.
В результате переговоров Испания по предложению Еврокомиссии решила отказаться от этого требования, согласившись, что границы Гибралтара останутся открытыми, а таможенные проверки будут осуществляться только в аэропорту и морском порту эксклава. Следующий шаг за Великобританией — но пока что она не торопиться его делать. Возможно, причиной медлительности Лондона в указанном вопросе является переговорный процесс с Европейским Союзом по похожей проблеме Северной Ирландии.
Интересно отметить, что Лондон уже 300 лет не спешит передать Испании ее законные владения, потерянные в ходе войны, — но при этом постоянно призывает Россию немедленно вернуть Крым под контроль Киева… Или это другое?