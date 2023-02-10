Экономист Зубец объяснил порочность использования маткапитала для покупки автомобиля

Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России, доктор экономических наук Алексей Зубец прояснил ситуацию.
Реагируя на инициативу разрешить пускать материнский капитал на приобретение автомобиля, Зубец отметил, что это вредная затея, так как деньги пропадут даром. К тому же это чревато злоупотреблениями со стороны непутевых матерей, сообщает Pravda.Ru.
Например, автомобили могут перепродаваться для обналичивания маткапитала. Полученные средства затем пойдут не на детские нужды, а на удовлетворение не всегда разумных потребностей самих мамаш, включая приобретение алкоголя.