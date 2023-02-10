Экономист Зубец объяснил порочность использования маткапитала для покупки автомобиля

Реагируя на инициативу разрешить пускать материнский капитал на приобретение автомобиля, Зубец отметил, что это вредная затея, так как деньги пропадут даром. К тому же это чревато злоупотреблениями со стороны непутевых матерей, сообщает Pravda.Ru.