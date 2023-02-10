Сильный ветер снес остановку в Мурино

Погодные условия в Санкт-Петербурге и Ленинградской области резко ухудшились утром 10 февраля. В городе наблюдаются аномально сильный ветер и снегопад. Пользователи соцсетей публикуют снимки и видеозаписи с последствиями непогоды.
На кадрах, опубликованных в Сети, видно, как из-за сильного ветра снесло остановочный павильон на одной из улиц Мурино, расположенного в Ленинградской области. При этом остановку унесло прямо на проезжую часть, что грозит дорожно-транспортным происшествием. Также ветром снесло контейнер для сбора одежды для благотворительных организаций.
Ухудшение погодных условий может привести к значительному осложнению ситуации на дорогах Санкт-Петербурга. Горожане жалуются, что команда губернатора Александра Беглова не смогла организовать работы по уборке снега, в результате чего на дорогах образуются пробки.