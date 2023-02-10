Сильный ветер снес остановку в Мурино

На кадрах, опубликованных в Сети, видно, как из-за сильного ветра снесло остановочный павильон на одной из улиц Мурино, расположенного в Ленинградской области. При этом остановку унесло прямо на проезжую часть, что грозит дорожно-транспортным происшествием. Также ветром снесло контейнер для сбора одежды для благотворительных организаций.