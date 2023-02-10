Верховный суд отменил решение о взыскании упущенной выгоды Dior и Chanel

Ранее гражданка была привлечена к ответственности за продажу поддельных очков эксклюзивных брендов. Представители Chanel и Dior составили иск в арбитражный суд с требованием компенсации со стороны жительницы Ставропольского края в размере совокупной стоимости за такого же количества очков оригинального происхождения. Суды низших инстанций постановили взыскать 125 тысяч рублей с женщины.