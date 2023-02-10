Верховный суд отменил решение о взыскании упущенной выгоды Dior и Chanel

Верховный Суд Российской Федерации отменил решение о взыскании упущенной выгоды с жительницы Ставропольского края, торговавшей поддельной продукцией престижных брендов Dior и Chanel.
Взыскание средств было отменено решением Верховного Суда, который предписал направить данное дело на новое рассмотрение, тем самым удовлетворил жалобу продавца.
Ранее гражданка была привлечена к ответственности за продажу поддельных очков эксклюзивных брендов. Представители Chanel и Dior составили иск в арбитражный суд с требованием компенсации со стороны жительницы Ставропольского края в размере совокупной стоимости за такого же количества очков оригинального происхождения. Суды низших инстанций постановили взыскать 125 тысяч рублей с женщины.
Однако Верховный Суд заключил невозможность доказать, что при иных условиях покупатели данной продукции бы предпочли приобрести оригинальные версии очков. Таким образом, дело было возвращено на рассмотрение в суд первой инстанции.