В «Современнике» оставили без ответа вопрос об отмене спектакля с Ахеджаковой

За ответом на этот вопрос журналисты издания «Подъем» обратились напрямую в театр. Пресс-секретарь «Современника» Елена Волкова подтвердила, что спектакль «Игра в джин» действительно заменили на другой, однако вопрос о причине такого решения она оставила без ответа.