В «Современнике» оставили без ответа вопрос об отмене спектакля с Ахеджаковой

Снятие с репертуара театра «Современник» спектакля с участием народной артистки России Лии Ахеджаковой стало одним из самых обсуждаемых событий в культурной жизни страны. При этом причины такого решения руководства культурного учреждения остаются неизвестными.
За ответом на этот вопрос журналисты издания «Подъем» обратились напрямую в театр. Пресс-секретарь «Современника» Елена Волкова подтвердила, что спектакль «Игра в джин» действительно заменили на другой, однако вопрос о причине такого решения она оставила без ответа.
«У меня комментариев нет никаких. А почему? Задолбали, вот правда», — сказала она.
Ранее председатель Московской городской организации Российского профсоюза работников культуры Лидия Фомина высказалась о зарплате Ахеджаковой в «Современнике». По ее словам, артистка остается в штате, поэтому может рассчитывать на выплаты.