Арабские эксперты: партнерство с РФ освобождает страны Африки от колониальных тисков Запада

Лидеры африканских государств продемонстрировали стремление к дальнейшему укреплению отношений с Россией, отчетливо проявившееся во время последних официальных визитов главы МИД РФ Сергея Лаврова в страны континента. О том, как арабские эксперты и аналитики относятся к сближению прежних колоний Запада с Москвой, рассказало агентство Sputnik.
После недавнего визита в Ирак Лавров отправился в Судан, Мали и Мавританию. Это уже второй африканский тур российского дипломата за короткий период. По мнению экспертов, сотрудничество между РФ и государствами континента основано на принципах партнерства и взаимных интересах, тогда как Запад десятилетиями продолжал истощать ресурсы бывших колоний и разворовывать их природные богатства.
В частности, во время встречи с президентом Мавритании Мухаммадом ульд аль-Газуани Сергей Лавров заявил, что Москва и Нуакшот стремятся к налаживанию экономических отношений. Особенно это касается прямых контактов между коммерческими структурами двух стран.
В ходе совместной пресс-конференции со своим суданским коллегой Али ас-Садиком Сергей Лавров подтвердил, что Москва и Хартум находятся в процессе согласования размещения пункта материально-технического обеспечения (ПМТО) Военно-Морского Флота РФ в Красном море. В Мали российский министр сообщил, что оба государства договорились продолжать усилия по развитию отношений в торгово-экономической и инвестиционной сферах. Особое внимание стороны уделили таким секторам, как добыча полезных ископаемых, геологоразведка, энергетика, транспорт и сельское хозяйство.
Со своей стороны, ливанский эксперт по стратегическим вопросам Мухаммад Саид ар-Разз считает, что государства Африки открыты к сотрудничеству с Россией, так как инициативы Москвы основаны на принципах партнерства, интересов и взаимной выгоды. Половина доходов Франции поступает из ее бывших колоний и других стран, где Париж пытается установить свой контроль.
«Историческая область Сенегал, например, разделенная на две части — Леопольдвиль и Браззавиль, считается источником французских богатств сырья, золота и драгоценных металлов. Я не говорю уже о других частях континента.
То же самое относится к Британии, Италии и даже Германии. У всех этих стран есть свои интересы в Африке. Население коричневого континента уже сто лет томится под тяжестью европейского колониализма. Более того, люди также пострадали от крупнейшего преступления, связанного с торговлей людьми и совершенного Соединенными Штатами», — отметил Ар-Разз.
В последнее время народы многих африканских стран требовали вывода западных сил и прекращения экономического и военного сотрудничества с США и государствами Европы, которое не приносило им никакой пользы. Напротив, такое взаимодействие приводило к преднамеренному разграблению национальных богатств, уверен эксперт. По его словам, африканцы приветствуют связи с Россией, так как стремление Москвы к обоюдовыгодному партнерству, основанному на пересечении и интеграции взглядов, представляет для них альтернативу колониальной логике Запада.
«Интерес континента заключается в закреплении принципа свободного сотрудничества, а интерес России — во взаимном обмене, который далек от принципов империализма и кражи ресурсов и зиждется на нормах уважения национального суверенитета», — подчеркнул Ар-Разз.
Ранее министр иностранных дел Мали Абдулай Диоп заявил, что РФ удовлетворяет все потребности его страны в вопросе укрепления сил безопасности и обороны. Об этом политик сообщил во время совместной пресс-конференции с Сергеем Лавровым в Бамако.
В этом контексте марокканский исследователь и эксперт по стратегическим вопросам Рашид Ларизк высказал мнение, что интерес африканских лидеров к расширению партнерства с Москвой связан с их стремлением освободиться от тисков колониализма. Бывшие метрополии поставили экономику многих стран континента в зависимость под предлогом распространения демократии, уверен аналитик.
«Интерес государств Африки к взаимодействию с Москвой будет только возрастать. Россия стала альтернативой, способной ослабить контроль Запада над этими странами», — подчеркнул Ларизк.
Серия африканских визитов министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова закончилась посещением Хартума, где дипломат провел ряд продуктивных встреч с руководством Судана. В частности, политики договорились координировать действия на международных площадках, включая ООН.