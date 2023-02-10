Арабские эксперты: партнерство с РФ освобождает страны Африки от колониальных тисков Запада

В последнее время народы многих африканских стран требовали вывода западных сил и прекращения экономического и военного сотрудничества с США и государствами Европы, которое не приносило им никакой пользы. Напротив, такое взаимодействие приводило к преднамеренному разграблению национальных богатств, уверен эксперт. По его словам, африканцы приветствуют связи с Россией, так как стремление Москвы к обоюдовыгодному партнерству, основанному на пересечении и интеграции взглядов, представляет для них альтернативу колониальной логике Запада.