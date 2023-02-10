Суконкин: через месяц Запад может анонсировать передачу Киеву боевых вертолетов НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский не просит у Запада боевые вертолеты НАТО по причине отсутствия потребности или из-за очень высоких потерь в украинской армии, однако через месяц такие поставки могут быть анонсированы. Об этом заявил военный эксперт Алексей Суконкин.