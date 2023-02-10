Суконкин: через месяц Запад может анонсировать передачу Киеву боевых вертолетов НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский не просит у Запада боевые вертолеты НАТО по причине отсутствия потребности или из-за очень высоких потерь в украинской армии, однако через месяц такие поставки могут быть анонсированы. Об этом заявил военный эксперт Алексей Суконкин.
В комментарии NEWS.ru он обратил внимание на тот факт, что такая техника на Западе на строгом учете и ее количество строго сбалансированно. Отправка Киеву даже 50 машин сразу же нарушит логистику, отметил аналитик.
«Зеленский и Запад не спешат объявлять о массовых поставках вертолетов Apache, Cobra и Chinook, так как пилоты ВВС Украины только начали обучение», — объяснил эксперт.
По словам Суконкина, Ми-24 и AH-64 кардинально отличаются от натовских Apache сложностью приборов, это все равно, что заново учиться ходить. Если ВСУ начали обучать своих летчиков, значит скоро будут анонсированы поставки вертолетов, резюмирует военный эксперт.