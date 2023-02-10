Два самолета не смогли приземлиться в Пулково из-за метели и ушли на запасные аэродромы

В самом городе дела обстоят не лучше: пешеходы утопают в сугробах, а водителя стоят в многокилометровых пробках. А все потому, что петербургские коммунальщики опять «проспали» уборку снега. На улицах не хватает спецтехники, а Смольный во главе с губернатором Александром Бегловым в очередной раз продемонстрировал полную неготовность к зиме.