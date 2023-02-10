Два самолета не смогли приземлиться в Пулково из-за метели и ушли на запасные аэродромы

Два самолета, которые должны были приземлиться в петербургском аэропорту Пулково, вынужденно ушли на запасные аэродромы.
Так, рейс «Победы» из Махачкалы сел в московском Шереметьево, а рейс Turkish Airlines из Стамбула ушел в Домодедово. Об этом стало известно Федеральному агентству новостей.
Погода в Северной столице резко ухудшилась утром 10 февраля. На город обрушилась метель, а порывы ветра местами достигают 25 метров в секунду. Синоптики Пулково прогнозируют к 18:00 небольшое снижение интенсивности осадков.
В самом городе дела обстоят не лучше: пешеходы утопают в сугробах, а водителя стоят в многокилометровых пробках. А все потому, что петербургские коммунальщики опять «проспали» уборку снега. На улицах не хватает спецтехники, а Смольный во главе с губернатором Александром Бегловым в очередной раз продемонстрировал полную неготовность к зиме.