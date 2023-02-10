Памятник героям СВО планируют создать в Чите

На предварительном этапе эскизы оценивала конкурсная комиссия, в которую входили члены союза художников, архитекторов, мастера из творческих студий. Судя по работам, в конкурсе участвовали не только профессиональные художники и скульпторы, но и дети. В некоторых проектах прослеживается преемственность героев нашего времени и бойцов Великой Отечественной войны.