Памятник героям СВО планируют создать в Чите

В столице Забайкальского края Чите планируют создать мемориальный комплекс, посвященный участникам специальной военной операции. Проект памятника отбирается на конкурсной основе.
Для участия в конкурсе авторы присылали свои работы со всей страны. В полуфинал отобрано пять лучших проектов, сообщает сетевое издание «РТК-Забайкалье». Жители города сами выберут фаворитов, которые пройдут в финал. Работа победителя станет основой для проекта памятника.
На предварительном этапе эскизы оценивала конкурсная комиссия, в которую входили члены союза художников, архитекторов, мастера из творческих студий. Судя по работам, в конкурсе участвовали не только профессиональные художники и скульпторы, но и дети. В некоторых проектах прослеживается преемственность героев нашего времени и бойцов Великой Отечественной войны.
Остается ждать, какая из работ покорит сердца людей и станет основой для создания мемориала.