Онколог Утяшев назвал две категории людей, которые рискуют заболеть меланомой

Сильнее всего рискуют заболеть меланомой люди со светлой кожей и те, кто часто получает солнечные ожоги, заявил врач-онколог Игорь Утяшев.
Утяшев отметил, что у светлокожих людей недостаточно пигмента меланина, который защищает клетки кожи от ультрафиолетового облучения.
«Такие люди почти никогда не могут загорать – сразу сгорают, краснеют», – сказал эксперт «Газете.Ru».
Повышенный риск столкнуться с меланомой характерен и для людей, которые по медицинским показаниям принимают препараты, ослабляющие иммунитет.
Утяшев также рекомендовал россиянам отказаться от посещения соляриев, поскольку нередко такие сеансы приводят к ожогам, а впоследствии и к развитию меланомы.