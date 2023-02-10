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Онколог Утяшев назвал две категории людей, которые рискуют заболеть меланомой

Общество
Онколог Утяшев назвал две категории людей, которые рискуют заболеть меланомой

Сильнее всего рискуют заболеть меланомой люди со светлой кожей и те, кто часто получает солнечные ожоги, заявил врач-онколог Игорь Утяшев.

Утяшев отметил, что у светлокожих людей недостаточно пигмента меланина, который защищает клетки кожи от ультрафиолетового облучения.

«Такие люди почти никогда не могут загорать – сразу сгорают, краснеют», – сказал эксперт «Газете.Ru».

Повышенный риск столкнуться с меланомой характерен и для людей, которые по медицинским показаниям принимают препараты, ослабляющие иммунитет.

Утяшев также рекомендовал россиянам отказаться от посещения соляриев, поскольку нередко такие сеансы приводят к ожогам, а впоследствии и к развитию меланомы.
Игорь Утяшев меланома онколог
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