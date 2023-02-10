Шойгу обсудил вопросы региональной безопасности с министром обороны Армении Папикяном

Министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с армянским коллегой Суреном Папикяном. О чем шла речь во время беседы, рассказали в военном ведомстве республики.
Согласно заявлению, представители Москвы и Еревана обсудили поддержание региональной безопасности. Также разговор коснулся сотрудничества двух государств в сфере обороны.
«В ходе телефонного разговора были обсуждены представляющие двусторонний интерес вопросы», — добавили в армянском министерстве.
На прошлой неделе Сергей Шойгу сообщил, что Россия создаст спутниковую систему всепогодного зондирования Земли. По словам политика, реализация данного проекта повысит эффективность работы оборонного ведомтсва и применения войск страны.