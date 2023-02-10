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Несколько человек пострадали при столкновении автомобиля с остановкой в Иерусалиме

Происшествия
Несколько человек пострадали при столкновении автомобиля с остановкой в Иерусалиме

Водитель иномарки врезался в автобусную остановку в Иерусалиме. В результате погиб ребенок, еще несколько человек пострадали. По данным израильской полиции, ДТП могло произойти намеренно.

В ведомстве рассказали, что все произошло на перекрестке Рамот. Мужчину сразу же обезвредили. На место происшествия были вызваны крупные силы полиции. По факту проводится проверка.

Ранее произошел теракт у синагоги в еврейском районе Неве-Яаков в Восточном Иерусалиме. Трагедия унесла жизни семи человек, ещё десять получили ранения, сообщал «Царьград».
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