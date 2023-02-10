Политолог Межевич: американским конгрессменам абсолютно наплевать на Украину

В первую очередь он исключил тот факт, что в Вашингтоне случилось «внезапное прозрение». Эксперт уверен, что вся американская элита изначально знала о получении Байденом экономической выгоды из ситуации на Украине. Но если раньше глава Белого дома мог держать все под контролем, то теперь его власть значительно ослабла. Однако и это не главное, считает политолог.