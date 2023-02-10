Политолог Межевич: американским конгрессменам абсолютно наплевать на Украину

Американские конгрессмены выступили против поддержки Киева, потому что им совершенно наплевать на Украину. Такую точку зрения озвучил главный научный сотрудник Института Европы РАН, президент Российской ассоциации прибалтийских исследований, профессор СПбГУ Николай Межевич.
Ранее члены Конгресса США внесли резолюцию, в которой официально призвали Белый дом прекратить снабжать киевский режим оружием и деньгами. Межевич в эфире медиацентра «Патриот» объяснил причины подобного развития событий.
В первую очередь он исключил тот факт, что в Вашингтоне случилось «внезапное прозрение». Эксперт уверен, что вся американская элита изначально знала о получении Байденом экономической выгоды из ситуации на Украине. Но если раньше глава Белого дома мог держать все под контролем, то теперь его власть значительно ослабла. Однако и это не главное, считает политолог.
«И Байдену, и его оппонентам абсолютно наплевать, что будет с Украиной. А вот что будет с США очень даже важно. США входят в затяжной системный кризис, собственно, они там уже находятся. И в этих условиях совсем уж лишних денег нет, и если заботиться о вооружении, <…> то сначала для себя, потом для очевидных сильных союзников, а потом для игровых рисковых площадок. Украина — это игровая рисковая площадка, может повезет, а может и нет, поэтому последние деньги США или даже предпоследние отдавать туда не будут», — объяснил Межевич.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский принял участие в саммите Евросоюза. Он вновь просил у западных партнеров военную помощь для ВСУ.