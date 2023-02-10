Россиянам рассказали, как оформить самозапрет на кредиты через портал «Госуслуги»

Теоретически мошенники смогут воспользоваться этой схемой, например, взломав «Госуслуги», допустил гендиректор МФК «Честное слово» Андрей Петков. Однако вряд ли они станут так делать, поскольку все это потребует слишком много действий, чтобы затем обратиться в МФО и получить 10 тысяч рублей, выразил мнение эксперт.