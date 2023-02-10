Россиянам рассказали, как оформить самозапрет на кредиты через портал «Госуслуги»

Вскоре в Госдуму внесут проект закона, который позволит россиянам установить самозапрет на кредиты и займы. Для этого гражданину понадобится зайти на «Госуслуги» и поставить в соответствующем разделе специальную отметку, пишет РИАМО.
Ожидается, что самозапрет можно выставлять неограниченное число раз. От него получится отказаться в любое время опять же через портал «Госуслуги».
Согласно законопроекту, выставленный на «Госуслугах» самозапрет автоматически будет отправляться в бюро кредитных историй и отображаться в кредитной истории человека.
Теоретически мошенники смогут воспользоваться этой схемой, например, взломав «Госуслуги», допустил гендиректор МФК «Честное слово» Андрей Петков. Однако вряд ли они станут так делать, поскольку все это потребует слишком много действий, чтобы затем обратиться в МФО и получить 10 тысяч рублей, выразил мнение эксперт.