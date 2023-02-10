«Грани свободы» с Мирой Тэрада. Александр Бовдунов

ФАН представляет новый выпуск программы «Грани свободы». В гостях у главы Фонда борьбы с репрессиями Миры Тэрада журналист, аналитик, публицист, эксперт международных отношений стран Евразии Александр Бовдунов.
«Грани свободы» — это откровенные беседы с правозащитниками, активистами, общественными деятелями и журналистами. Герои программы обсуждают глобальные проблемы международных отношений.
Гость программы Александр Бовдунов занимается концепцией развития евразийских отношений, гуманитарным и экспертным сотрудничеством со странами, которые поддерживают Россию, с целью создания сети многополярного мира.
В одном из интервью Бовдунов заявил, что Россия станет центром Евразийского полиса, который придет на смену однополярного американского мира. Процесс, который по оценкам эксперта, займет десятилетия, начался уже в нулевых с приходом к власти Владимира Путина и одновременными экономическими рывками Китая, Индии и стран Латинской Америки, таких, как Бразилия и Аргентина. Стремление к многополярности в последние годы наблюдается и в странах Африки. При этом Соединенные Штаты пытаются сохранить свое доминирование — в основном путем военных интервенций и создания цветных революций.
Глава Фонда борьбы с репрессиями вместе с экспертом подробно обсудили роль Африки в будущем мироустройстве и ее новых отношениях с Россией, а также ход спецоперации на Украине и ее роль в глобальных отношениях между странами. Подробности диалога Миры Тэрада и Александра Бовдунова вы узнаете в новом выпуске программы «Грани свободы».