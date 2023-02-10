«Грани свободы» с Мирой Тэрада. Александр Бовдунов

В одном из интервью Бовдунов заявил, что Россия станет центром Евразийского полиса, который придет на смену однополярного американского мира. Процесс, который по оценкам эксперта, займет десятилетия, начался уже в нулевых с приходом к власти Владимира Путина и одновременными экономическими рывками Китая, Индии и стран Латинской Америки, таких, как Бразилия и Аргентина. Стремление к многополярности в последние годы наблюдается и в странах Африки. При этом Соединенные Штаты пытаются сохранить свое доминирование — в основном путем военных интервенций и создания цветных революций.