Филипп Киркоров выиграл суд у рыбака, который пожаловался на пирс артиста

По словам представителя Киркорова Александра Добровинского, мужчине не нравится, что теперь он не может ловить рыбу у дома певца. Однако жалобу рыбака на поп-короля Одинцовский городской суд отклонил, поскольку были предоставлены документы, подтверждающие законность сооружений, установленных на территории знаменитости.