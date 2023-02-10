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Филипп Киркоров выиграл суд у рыбака, который пожаловался на пирс артиста

Общество
Филипп Киркоров выиграл суд у рыбака, который пожаловался на пирс артиста

Эстрадный певец Филипп Киркоров построил пирс рядом с домом на Мякининском полуострове. Причал артиста сильно возмутил саратовского рыбака, и он решил подать на звезду в суд, который проиграл.

По словам представителя Киркорова Александра Добровинского, мужчине не нравится, что теперь он не может ловить рыбу у дома певца. Однако жалобу рыбака на поп-короля Одинцовский городской суд отклонил, поскольку были предоставлены документы, подтверждающие законность сооружений, установленных на территории знаменитости.

Ранее Киркоров признавался, что является абсолютным городским жителем. Но с появлением дома теперь артиста никак не выманить из него, пишет kp.ru.
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