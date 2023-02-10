Исторический музей договорился с «Русской Медиагруппой» о сотрудничестве

«Русская Медиагруппа» заключила соглашение с Государственным Историческим музеем. Сотрудничество будет направлено на популяризацию культуры и истории России.
Как сообщили в пресс-службе «Русской Медиагруппы», документ был подписан 10 февраля в здании музея в Москве на арт-завтраке. Управляющий директор холдинга Дмитрий Медников надеется, что соглашение позволит увеличить возможности для ведения общих проектов.
«Наша миссия — популяризация всего, что связано с Россией, российской историей, русской культурой, традициями и переплетением этой истории и традиций с современностью, — заявил Медников, обращаясь к директору Исторического музея Алексею Левыкину. — Нам бы очень хотелось, чтобы Исторический музей воспринимался как самый популярный и самый значимый музей в России».
Медников также выразил благодарность за возможность сотрудничества в музеем. В этом году учреждению культуры исполнился 151 год.