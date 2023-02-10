Исторический музей договорился с «Русской Медиагруппой» о сотрудничестве

Как сообщили в пресс-службе «Русской Медиагруппы», документ был подписан 10 февраля в здании музея в Москве на арт-завтраке. Управляющий директор холдинга Дмитрий Медников надеется, что соглашение позволит увеличить возможности для ведения общих проектов.