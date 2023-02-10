Жители Климовска не смогли получить свой товар из-за пьяной сотрудницы Wildberries

На кадрах, опубликованных в Сети, видно, как женщина пытается отсканировать штрих-код со смартфона клиента, при этом придерживая голову рукой. Однако ей не удалось этого сделать. После того как клиенты сами отсканировали штрихкод, сотрудница ушла на склад за заказом, но не дошла до него, передает издание Life.