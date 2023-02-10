Жители Климовска не смогли получить свой товар из-за пьяной сотрудницы Wildberries

Пьяная сотрудница пункта Wildberries, расположенного в подмосковном Климовске не смогла выдать заказ клиентам и перепутала все заказы на складе. Об этом свидетельствует видеозапись, опубликованная в сети.
На кадрах, опубликованных в Сети, видно, как женщина пытается отсканировать штрих-код со смартфона клиента, при этом придерживая голову рукой. Однако ей не удалось этого сделать. После того как клиенты сами отсканировали штрихкод, сотрудница ушла на склад за заказом, но не дошла до него, передает издание Life.
Сотрудники других пунктов выдачи утверждают, что женщина уже появлялась на работе в состоянии алкогольного опьянения. После публикации видео она была уволена, а на смену ей пришел молодой сотрудник. Он признался, что его предшественница оставила после себя склад с перепутанными товарами, из-за чего объем его работы значительно увеличился.