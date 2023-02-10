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Депутат Толмачев о выходе КНР из проекта межконтинентального интернета: не зря опасаются

Политика
Депутат Толмачев о выходе КНР из проекта межконтинентального интернета: не зря опасаются

Два крупнейших оператора мобильной связи КНР China Telecom и China Mobile вышли из проекта Sea-Me-We 6, который включает в себя прокладку глубоководного интернет-кабеля между Азией и Европой. Трубопровод, стоимостью порядка 500 млн долларов, должен был обеспечить новое качество межконтинентальной Сети.

«Китайцы правильно опасаются. Как мы поняли на своем горьком опыте, американские боевые пловцы с взрывными устройствами могут появиться в любой точке мира, а потом их руководство заявит, что разрушили трубопровод или обрубили кабель именно те, кто его прокладывал, а США здесь не причем», — прокомментировал в беседе с ФАН решение китайских провайдеров Депутат Государственной думы РФ Александр Толмачев.

Как пишет Financial Times, общий объем инвестиций двух компаний составил почти 20% стоимости всего проекта. Кроме того, сообщается о выходе из проекта и третьего оператора, China Unicom. Размер ее вложений не уточняется.

По оценке международного издания, отказ китайского бизнеса от участия в Sea-Me-We 6 отражает нарастающую напряженность «между Вашингтоном и Пекином в отношении контроля над инфраструктурой мирового онлайн-трафика», говорится в статье.
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