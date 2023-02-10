Сын создателя «Чебурашки» Романа Качанова назвал новый фильм сомнительным

Новый фильм о Чебурашке за авторством режиссера Дмитрия Дьяченко — сомнительное кино. Такое мнение о семейной комедии 2023 года высказал сын создателя анимационной ленты «Крокодил Гена» Романа Качанова.
Говоря о картине «Чебурашка», главные роли в которой исполнили Сергей Гармаш, Ольга Кузьмина, Полина Максимова и Федор Добронравов, Роман Качанов — младший заявил, что не хочет участвовать в обсуждениях, даже косвенно связанных с этой лентой.
«Через полгода это, условно говоря, кинополотно забудут. И тогда я готов вернуться к беседе о куклах», — цитирует «Фонтанка» сына создателя мультфильма «Чебурашка».
Ранее актер и депутат Государственной думы VIII созыва Дмитрий Певцов назвал «Чебурашку» диверсией против российских детей.