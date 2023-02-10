Сын создателя «Чебурашки» Романа Качанова назвал новый фильм сомнительным

Говоря о картине «Чебурашка», главные роли в которой исполнили Сергей Гармаш, Ольга Кузьмина, Полина Максимова и Федор Добронравов, Роман Качанов — младший заявил, что не хочет участвовать в обсуждениях, даже косвенно связанных с этой лентой.