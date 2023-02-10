Президент САР Башар Асад посетил пострадавший от землетрясения город Алеппо

В отличие от соседней Турции, США и их союзники не изъявили желания помочь Сирии в устранении последствий стихии. На этом фоне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала западные государства незамедлительно снять действующие в отношении Дамаска ограничительные меры. По ее мнению, Евросоюз и США чрезмерно политизированно подходят к оказанию помощи пострадавшим.