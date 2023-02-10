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Президент САР Башар Асад посетил пострадавший от землетрясения город Алеппо

Весь мир
Президент САР Башар Асад посетил пострадавший от землетрясения город Алеппо

Президент Сирийской Арабской Республики (САР) Башар Асад в сопровождении первой леди страны Асмы Асад прибыл в город Алеппо, значительно пострадавший от землетрясения.

Семейная чета посетила местную университетскую больницу, где на лечении находятся десятки пострадавших. На кадрах, опубликованных пресс-службой президента САР, видно, как Башар Асад вместе с супругой беседуют с пациентами.

Глава Сирии также пообщался с персоналом и получил информацию о характере медицинской поддержки, оказываемой раненым, а также о проблемах, с которыми врачи столкнулись после землетрясения. Президент выразил восхищение героической работой сирийских медиков.

Кроме того, Башар Асад проинспектировал район аль-Машарека, где спасательные команды работают над расчисткой завалов, спасением выживших и вывозом тел погибших.

«На Западе не существует гуманитарной ситуации, и поэтому политизация обстановки в Сирии для них — естественное дело», — сказал президент журналистам, посетовав на лицемерие западных государств в отношении оказания помощи САР в столь сложный период.

Землетрясение магнитудой 7,8 произошло на юге Турции 6 февраля утром. От мощных толчков также пострадали северные районы Сирии. Общее число жертв трагедии превысило 22 тысячи, при этом цифры постоянно растут. В САР количество погибших перевалило уже за 3 тысячи.

В отличие от соседней Турции, США и их союзники не изъявили желания помочь Сирии в устранении последствий стихии. На этом фоне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала западные государства незамедлительно снять действующие в отношении Дамаска ограничительные меры. По ее мнению, Евросоюз и США чрезмерно политизированно подходят к оказанию помощи пострадавшим.

Тем временем Россия одной из первых направила своих специалистов в зону бедствия. Спасатели из нашей страны уже спасли 47 человек из-под завалов, сейчас отечественные специалисты продолжают работу под обломками. По данным Минобороны РФ, Москва доставила более 20 тонн гумпомощи САР.
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