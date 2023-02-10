Лукашенко приравнял свой режим правления к диктатуре

Президент Белоруссии Александр Лукашенко необычно охарактеризовал режим правления в стране. По его мнению, речь идет о диктатуре.
Обсуждая варианты сдерживания роста цен на территории республики, политик призвал пользоваться имеющимися возможностями.
«Власти-то у нас достаточно. Преимущества нашей власти, диктатуры, мы должны это использовать», — произнес Лукашенко.
В завершение белорусский лидер потребовал взять на контроль вопросы формирования цен на импортируемые из-за рубежа товары. Такое поручение он адресовал правительству страны.