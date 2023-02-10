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Лукашенко приравнял свой режим правления к диктатуре

Политика
Лукашенко приравнял свой режим правления к диктатуре

Президент Белоруссии Александр Лукашенко необычно охарактеризовал режим правления в стране. По его мнению, речь идет о диктатуре.

Обсуждая варианты сдерживания роста цен на территории республики, политик призвал пользоваться имеющимися возможностями.

«Власти-то у нас достаточно. Преимущества нашей власти, диктатуры, мы должны это использовать», произнес Лукашенко.

В завершение белорусский лидер потребовал взять на контроль вопросы формирования цен на импортируемые из-за рубежа товары. Такое поручение он адресовал правительству страны.
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