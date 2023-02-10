Одно из предприятий Смольного закупает 24 тысячи тонн соли

ОАО «Коломяжское», ответственное за уборку автомобильных дорог и тротуаров в Приморском, Калининском и Выборгском районах Северной Столицы, в этом году потратит 154,7 миллионов рублей на соль для борьбы со льдом.
При этом закупает предприятие не песко-соляную смесь, как обещал на прямой линии с населением губернатор, а чистую соль, галит.
Предприятие, подведомственное Комитету по благоустройству, на этот год купило сразу 24 тысячи тонн соли. Вначале это был один контракт, потом поделен на два – первая часть на 84,9 миллионов рублей заключили в прошлом году, сейчас еще на 69,8. Хотя все экологи в один голос говорят, что соль вредны не только для человека (аллергия, астма) и домашних питомцев (разъедает лапки), но и для деревьев – они просто умирают от соли. Наиболее эффективный способ борьбы с гололедом – чистка тротуаров до асфальта и посыпание речным песком – это безопасно экологически и люди не получают травм от падения.
Почему предприятие Смольного не хочет использовать такой способ – не понятно. При этом, хотя на сайте и висит вакансия уборщика территорий, но она уже давно закрыта. Что неудивительно, уборщик территорий получает в разы больше дворника при ЖКХ – 60 тысяч рублей, хотя по сути это одна и та же работа. Хотя с солью возни меньше – не надо убирать наледь, ее растопит галит.
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