Одно из предприятий Смольного закупает 24 тысячи тонн соли

Предприятие, подведомственное Комитету по благоустройству, на этот год купило сразу 24 тысячи тонн соли. Вначале это был один контракт, потом поделен на два – первая часть на 84,9 миллионов рублей заключили в прошлом году, сейчас еще на 69,8. Хотя все экологи в один голос говорят, что соль вредны не только для человека (аллергия, астма) и домашних питомцев (разъедает лапки), но и для деревьев – они просто умирают от соли. Наиболее эффективный способ борьбы с гололедом – чистка тротуаров до асфальта и посыпание речным песком – это безопасно экологически и люди не получают травм от падения.