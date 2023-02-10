В Румынии опровергли слова о нарушении воздушного пространства

Министерство обороны Румынии сообщило, что не располагает сведениями, подтверждающими слова командующего ВСУ Валерия Залужного о нарушении воздушного пространства российской ракетой.
По словам румынского министерства обороны, был замечен некий летательный объект, предположительно крылатая ракета, однако объект не пересекал воздушное пространство Румынии. Объект долетел до территории Молдовы, развернулся и отправился обратно в сторону Украины. Румынская сторона предполагает, что объект был запущен из черноморской акватории, вблизи Крыма.
Министерство обороны Румынии подчеркнуло, что страна является членом НАТО и в случае подобного инцидента обратилась бы к альянсу для принятия мер.
Ранее главнокомандующий ВСУ заявил о нарушении воздушного пространства Румынии и Молдовы российской ракетой. Его слова подтвердили в МИД Молдавии и вызвали российского посла для обсуждения ситуации.