В Румынии опровергли слова о нарушении воздушного пространства

По словам румынского министерства обороны, был замечен некий летательный объект, предположительно крылатая ракета, однако объект не пересекал воздушное пространство Румынии. Объект долетел до территории Молдовы, развернулся и отправился обратно в сторону Украины. Румынская сторона предполагает, что объект был запущен из черноморской акватории, вблизи Крыма.