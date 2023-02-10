Три фуры и пять легковушек попали в ДТП на заснеженной трассе «Сортавала»

Дорожный инцидент с участием нескольких фур и легковушек произошел днем 10 февраля на трассе «Сортавала».
По данным 78.ru, все случилось на 11-м километре автодороги. Столкнулись три большегруза и пять легковых автомобилей. Как сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в настоящий момент движение в сторону Северной столицы полностью перекрыто. Обошлось без пострадавших. На месте продолжают работать экстренные службы, которые расчищают дорогу от рассыпавшегося груза.
С приходом в Петербург календарной зимы количество дорожных инцидентов существенно возросло. Водители массово жалуются на не расчищенные дороги. Несмотря на это, команда губернатора Александра Беглова продолжает игнорировать проблему, тем временем Петербург утопает в снегу и многокилометровых пробках.