Три фуры и пять легковушек попали в ДТП на заснеженной трассе «Сортавала»

По данным 78.ru, все случилось на 11-м километре автодороги. Столкнулись три большегруза и пять легковых автомобилей. Как сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в настоящий момент движение в сторону Северной столицы полностью перекрыто. Обошлось без пострадавших. На месте продолжают работать экстренные службы, которые расчищают дорогу от рассыпавшегося груза.