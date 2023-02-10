Психолог Захаров связал жестокость бойцов ВСУ с зависимостью от насилия

С таким заявлением в интервью Общественной Службе Новостей выступил психолог Алексей Захаров. По его словам, многие украинские солдаты страдают от «агрессивной зависимости». Насилие для них является способом сброса напряжения. Поэтому бойцы ВСУ на фронте демонстрируют жестокость. Особенно ярко это проявляется, когда они осознают неизбежность поражения.