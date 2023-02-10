Психолог Захаров связал жестокость бойцов ВСУ с зависимостью от насилия

Украинские военные проявляют в ходе боевых действий чрезмерную жестокость к военнопленным и даже союзникам в лице иностранных наемников, потому что они зависимы от насилия.
С таким заявлением в интервью Общественной Службе Новостей выступил психолог Алексей Захаров. По его словам, многие украинские солдаты страдают от «агрессивной зависимости». Насилие для них является способом сброса напряжения. Поэтому бойцы ВСУ на фронте демонстрируют жестокость. Особенно ярко это проявляется, когда они осознают неизбежность поражения.
«Это единственное, чем они могут снять с себя страх. А агрессия всегда связана со страхом», — объяснил эксперт.
Он добавил, что из-за такого рода зависимости украинцы не задаются вопросами морали и закона, а выплескивают напряжение через насилие.