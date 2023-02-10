У компании Disney истекают сроки контрактов с российскими онлайн-кинотеатрами

Сроки действия контрактов, заключенных американской компанией Disney с онлайн-кинотеатрами в России, подходят к концу. Заключать новые контракты стороны не спешат.
Как сообщает газета «Ведомости», по истечении срока действия контрактов онлайн-кинотеатры должны будут до марта 2023 года удалить контент Disney. Речь идет о таких популярных платформах, как «Кинопоиск», «Иви» и Okko.
Ранее американская компания сообщила об убытках, понесенных ею в связи с решением покинуть российский рынок. Потерявшей порядка 69 млн долларов Disney тогда пришлось в срочном порядке реорганизовывать бизнес и сокращать штат сотрудников.