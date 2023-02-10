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Российская компания планирует производить уникальные батареи для электромобилей

Технологии

Одна из дочерних компаний «Росатома» собирается выпускать уникальные батареи для электрокаров. Производство твердотелых аккумуляторов, не боящихся мороза и жары, планируют наладить в Калининграде к 2030 году.

Российская компания планирует производить уникальные батареи для электромобилей

Изначально производственный процесс на предприятии ориентирован на то, чтобы постоянно совершенствовать химический состав элементов питания. В перспективе же инженеры компании планируют заменить гель твердотелым электролитом, сообщает сетевое издание «РФ-СМИ». В мировой практике такие батареи на электрокары пока не ставят.

В настоящее время в России собирают электромобили «Москвич 3е» и Evolute. Собственные электрокары разрабатывают «Алмаз-Антей» и КАМАЗ в сотрудничестве с «Росатомом».
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