Российская компания планирует производить уникальные батареи для электромобилей

Изначально производственный процесс на предприятии ориентирован на то, чтобы постоянно совершенствовать химический состав элементов питания. В перспективе же инженеры компании планируют заменить гель твердотелым электролитом, сообщает сетевое издание «РФ-СМИ». В мировой практике такие батареи на электрокары пока не ставят.