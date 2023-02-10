Беспилотники, медицина и искусство: как развивается Иран под санкциями

В эти дни Иран отмечает 44-ю годовщину Исламской революции. Праздник длится с 1 по 11 февраля. Для иранцев он особенный — главный после сугубо религиозных шиитских. 44 года назад родилась Исламская республика. Шаха прогнали, а великий аятолла Хомейни — потомок мусульманского пророка Мохаммада — торжественно прилетел в Тегеран из Франции, где находился в изгнании долгих 14 лет. Его встречала вся страна!
О знаковых для Ирана событиях и о том, как праздник отмечают в этом году, рассказывает спецкорреспондент ФАН Аббас Джума.
Имам прибыл
К шести часам утра 1 февраля 1979 года улицы Тегерана были полны людей. По обеим сторонам трассы на столичный аэропорт собрались без преувеличения миллионы неравнодушных граждан. И лишь 50 000 полицейских отвечали за их безопасность и порядок.
С этого дня иранский лидер, а затем и его приемник Али Хаменеи, стремительно, не отклоняясь от курса, меняли жизнь страны, адаптируя все под нормы исламской этики, при этом развивая науку, медицину и образование. В Иране, помимо светской, установилась еще и религиозная власть. Если президенты занимают свои посты на несколько лет, то Верховные лидеры избираются на пожизненный срок и управляют страной до тех пор, пока не придет сокрытый имам Махди.
Демократия тут причудливым образом переплетена с властью аятолл. Законы опираются на конституцию и шариат. Тут процветают науки, искусство и существует культ образования. Как результат — иранская экономика, находящаяся более 40 лет под санкциями, смогла не просто выжить, но и сильно развиться.
Чтобы продемонстрировать достижения Ирана в различных областях, в Исламской республике регулярно проходят выставки. А в годовщину революции их масштабы приобретают поистине международный размах.
Пусть все видят, чего мы добились
«Тут реально делают все!», — говорит один из членов международной делегации, прибывшей по официальному приглашению иранских властей.
Программу для гостей приготовили очень обширную — тут и презентация новейших достижений в области медицины и науки, и демонстрация военного гения, и встреча с художниками, писателями, актерами и музыкантами.