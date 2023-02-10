Беспилотники, медицина и искусство: как развивается Иран под санкциями

С этого дня иранский лидер, а затем и его приемник Али Хаменеи, стремительно, не отклоняясь от курса, меняли жизнь страны, адаптируя все под нормы исламской этики, при этом развивая науку, медицину и образование. В Иране, помимо светской, установилась еще и религиозная власть. Если президенты занимают свои посты на несколько лет, то Верховные лидеры избираются на пожизненный срок и управляют страной до тех пор, пока не придет сокрытый имам Махди.