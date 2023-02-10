Правоохранители нашли тело 16-летнего подростка на юге Москвы

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело 16-летнего подростка на юге Москвы. Соответствующую информацию предоставило издание mk.ru.
Инцидент произошел рядом с жилым домом, расположенном на 3-ем Дорожном проезде. Согласно предварительной версии, молодой человек самостоятельно свел счеты с жизнью.
В настоящее время полицейские устанавливают причины и обстоятельства случившегося.
Ранее трагедия произошла на территории логистического центра столичного аэропорта Внуково, находящегося в поселке Марушкинское. Пятеро рабочих упали в шахту лифта с семиметровой высоты, при этом от полученных травм скончался один человек.