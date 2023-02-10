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В ДТЭК заявили о серьезном повреждении оборудования на четырех украинских ТЭС

Общество
В ДТЭК заявили о серьезном повреждении оборудования на четырех украинских ТЭС

Ударами по энергетической инфраструктуре на Украине повреждены сразу четыре теплоэлектростанции, говорится в заявлении ДТЭК в Telegram-канале.

По информации энергохолдинга, повреждение получило оборудование на четырех ТЭС. Ремонтники уже взялись за его восстановление.

Сегодня на Украине объявлялась масштабная воздушная тревога. Местные СМИ писали о взрывах в Киевской, Харьковской, Запорожской, Днепропетровской, Хмельницкой и Львовской областях. Министр энергетики Украины Герман Галущенко ранее заявлял о повреждении объектов тепловой и гидрогенерации, а также высоковольтной инфраструктуры в шести регионах страны.
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