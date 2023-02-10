Депутат Госдумы Кобылкин посоветовал коллегам отдыхать в России

В социальных сетях идет бурное обсуждение законодательной инициативы, которая запрещает чиновникам и депутатам покидать территорию страны для заграничного отпуска. Также предложение предусматривает запрет на демонстрацию парламентариями предметов роскоши в социальных сетях.
Инициативу в беседе с ФАН прокомментировал депутат Государственной думы Дмитрий Кобылкин:
«Поездки за границу на отдых, сейчас остро ощущаются. Они не допустимы для нас в это время. Не потому что депутат, а если ты считаешь себя частью государства, а государство сейчас находится в непростом положении, ты должен отдавать отчет своим действиям», — заявил парламентарий.
Он также отметил, что он и его коллеги понимают уязвимость всего, что происходит вокруг нас и совершать такие «вояжи» морально неправильно.
Кобылкин порекомендовал чиновникам отдыхать в России. Сам депутат побывал в каждом нашем субъекте, когда работал на прежней должности. Он отметил, что в каждом субъекте есть хорошие места, красивые. И их становится все больше и больше.
«Это связано и с появлением национальных парков, и с развитием туризма. Сейчас мы плотно занимаемся тем, чтобы особо охраняемым природным территориям не навредить, и при этом увеличить поток туристов. Также работаем над тем, чтобы обеспечить максимальное информирование населения, что такие места у нас есть», — рассказал он.
Сам Дмитрий Кобылкин любит отдыхать в России. Раньше, когда он работал на буровой, он четыре года никуда не выезжал с Ямала. Именно тогда политик понял, что лучшего отдыха для него нет. По его словам, «там и лето как лето, и зима как зима».
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