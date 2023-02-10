Депутат Госдумы Кобылкин посоветовал коллегам отдыхать в России

Сам Дмитрий Кобылкин любит отдыхать в России. Раньше, когда он работал на буровой, он четыре года никуда не выезжал с Ямала. Именно тогда политик понял, что лучшего отдыха для него нет. По его словам, «там и лето как лето, и зима как зима».