Власти Польши заявили о возможности закрытия ряда пограничных пунктов

Премьер-министр Польской Республики Матеуш Моравецкий заявил о возможности закрытия пограничных пунктов пропуска на границе Белоруссией. Моравецкий сказал об этом во время пресс-конференции после саммита Европейского Союза.
Польский политик в своей речи отметил, что власти страны не могут исключать возможности введения нового ряда ограничений на пересечение границы с Белоруссией.
Тем не менее, уже 10 февраля началась процедура закрытия пропускного пункта «Бобровники» на белорусско-польской границе на неопределённое время. В данной ситуации между государствами остается только два пропускных пункта. Один для легковых автомобилей и один для грузовых — оба находятся в Брестской области.
Такое решение определенно приведет к транспортному коллапсу на границе. Это может вызвать ряд трудностей при ее пересечении грузовыми автомобилями и простыми гражданами.