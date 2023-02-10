Власти Польши заявили о возможности закрытия ряда пограничных пунктов

Тем не менее, уже 10 февраля началась процедура закрытия пропускного пункта «Бобровники» на белорусско-польской границе на неопределённое время. В данной ситуации между государствами остается только два пропускных пункта. Один для легковых автомобилей и один для грузовых — оба находятся в Брестской области.