Мусоровозы посчитали за уборочную технику в Приморском районе Петербурга

Санкт-Петербург оказался во власти сильного снегопада и штормового ветра в пятницу, 10 февраля. Принявший на себя удар стихии Приморский район «чистят» мусоровозы.
Эту технику на сайте комблага Северной столицы почему-то посчитали за снегоуборочную. Однако оно абсолютно неэффективна в борьбе с последствиями непогоды.
На данный момент в Приморском районе города, включая Лисий Нос, работают 46 единиц техники. На тротуарах — 24 машины и 11 на дорогах. Остальное — мусоровозы.
Такого количества техники недостаточно для эффективной уборки снега в Приморском районе, который занимает внушительную территорию. Однако администрация губернатора Александра Беглова не принимает эффективных мер для улучшения обстановки на дорогах Петербурга.