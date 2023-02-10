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Минобороны: ВС РФ ликвидировали до 100 украинских солдат на Краснолиманском направлении

Армия
Минобороны: ВС РФ ликвидировали до 100 украинских солдат на Краснолиманском направлении

Украинские войска на Краснолиманском направлении лишились около ста военных. Об этом проинформировало Минобороны РФ.

Известно, что союзные силы нанесли огневое поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Червоная Диброва, Червонопоповка и Стельмаховка в Луганской Народной Республике.

В результате также было уничтожено четыре боевые бронированные машины, гаубица Д-20, реактивная система залпового огня «Град» и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы американского производства AN/TPQ-50.
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