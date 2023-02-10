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Эксперт Сергей Вакулин рассказал, как предотвратить взрыв аккумулятора смартфона

Технологии
Эксперт Сергей Вакулин рассказал, как предотвратить взрыв аккумулятора смартфона

Современные игры и приложения, доступные для загрузки на смартфон, позволяют скоротать время или решить важные задачи, однако могут привести к поломкам и даже взрыву аккумулятора. О том, как этого избежать, рассказал киберэксперт Сергей Вакулин.

В беседе с РИАМО он отметил, что для этого следует эксплуатировать устройство соответственно его заявленной мощности и характеристикам.

«При запуске мощных игр или приложений идет прямое воздействие на процессор и оперативную память. Если аккумулятор начинает сильно нагреваться, то необходимо незамедлительно прекратить использование приложения и очистить ОЗУ», — рассказал он.

Вакулин также обратил внимание на опасность некоторых природных факторов и призвал ни в коем случае не оставлять смартфон на подоконнике или в месте прямого воздействия солнечных лучей.
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