Эксперт Сергей Вакулин рассказал, как предотвратить взрыв аккумулятора смартфона

Современные игры и приложения, доступные для загрузки на смартфон, позволяют скоротать время или решить важные задачи, однако могут привести к поломкам и даже взрыву аккумулятора. О том, как этого избежать, рассказал киберэксперт Сергей Вакулин.
В беседе с РИАМО он отметил, что для этого следует эксплуатировать устройство соответственно его заявленной мощности и характеристикам.
«При запуске мощных игр или приложений идет прямое воздействие на процессор и оперативную память. Если аккумулятор начинает сильно нагреваться, то необходимо незамедлительно прекратить использование приложения и очистить ОЗУ», — рассказал он.
Вакулин также обратил внимание на опасность некоторых природных факторов и призвал ни в коем случае не оставлять смартфон на подоконнике или в месте прямого воздействия солнечных лучей.