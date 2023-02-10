Политолог Саймс описал единственный способ для США спастись от ответа РФ на подрывы «СП»

Вашингтон имеет лишь один шанс избежать возмездия Москвы за теракт на «Северных потоках». Политолог из США Дмитрий Саймс раскрыл, каким образом Белый дом может выйти из тупиковой ситуации.
Ранее американский журналист Херш опубликовал материалы расследования, в которых говорится о прямом отношении Белого дома и Осло к подрывам газовой магистрали. Саймс в рамках эфира передачи «Большая игра» отметил, что Кремль в любом случае примет жесткие меры и накажет организаторов и исполнителей за совершенное преступление. В этом случае спасти Вашингтон может только достаточно весомое опровержение, уверен политолог.
«Конечно, если бы статья Херша была дискредитирована, то Россия не стала бы действовать на ее основе», — заявил Саймс.
Ранее германское руководство впервые прокомментировало информацию о причастности Вашингтона к ЧП на «Северных потоках». Немецкое правительство заявило, что не владеет данными, подтверждающими слова Херша.