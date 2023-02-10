Политолог Саймс описал единственный способ для США спастись от ответа РФ на подрывы «СП»

Ранее американский журналист Херш опубликовал материалы расследования, в которых говорится о прямом отношении Белого дома и Осло к подрывам газовой магистрали. Саймс в рамках эфира передачи «Большая игра» отметил, что Кремль в любом случае примет жесткие меры и накажет организаторов и исполнителей за совершенное преступление. В этом случае спасти Вашингтон может только достаточно весомое опровержение, уверен политолог.