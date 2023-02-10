Президент Буркина-Фасо призвал полицейское управление поддержать армию в борьбе с терроризмом

Уагадугу, 10 февраля. Президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре выступил перед комиссарами полиции с требованием оказать полное содействие вооруженным силам страны в борьбе с радикалами.
Глава государства заявил, что подразделения службы безопасности (SDF) обязаны принять непосредственное участие в контртеррористических операциях. На фоне активизации радикальных группировок необходимо помочь армии и добровольческим формированиям добиться успеха в восстановлении конституционного порядка на территории республики.
«Сегодня перед нами стоит серьезная опасность, чем когда-либо. Мы имеем дело с врагом, который нападает на гражданское население. И поэтому люди, носящие форму, обязаны проявлять большее усердие, чтобы победить противника», — заявил президент.
Траоре призвал сотрудников SDF совершенствовать навыки и постепенно видоизменять тактику боя с бандформированиями. По словам главы государства, в скором времени сотрудники полиции получат права и обязанности военнослужащих Вооруженных сил Буркина-Фасо.
Ранее президент республики рассказал в беседе с журналистами, что не потерпит никаких компромиссов в отношении боевиков. Однако он не исключил, что готов рассмотреть амнистии для радикалов, которые захотят сложить оружие и вновь влиться в общество.