Суд ужесточил приговор экс-мобилизованному, избившему офицера в парке «Патриот»

Второй западный окружной военный суд принял решение ужесточить приговор бывшему мобилизованному Александру Лешкову, который избил офицера в подмосковном парке «Патриот». Таким образом, наказание изменилось с 5,5 до 7 лет колонии.
Инцидент произошел 13 ноября 2022 года во время проведения строевого смотра на территории парка. Бывший рядовой начал материться в адрес офицеров воинской части, также он выпустил в лицо потерпевшему дым от сигареты, в связи с чем тот отстранил его рукой, после чего рядовой ударил подполковника кулаком в грудь.