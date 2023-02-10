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Суд ужесточил приговор экс-мобилизованному, избившему офицера в парке «Патриот»

Происшествия
Суд ужесточил приговор экс-мобилизованному, избившему офицера в парке «Патриот»

Второй западный окружной военный суд принял решение ужесточить приговор бывшему мобилизованному Александру Лешкову, который избил офицера в подмосковном парке «Патриот». Таким образом, наказание изменилось с 5,5 до 7 лет колонии.

Инцидент произошел 13 ноября 2022 года во время проведения строевого смотра на территории парка. Бывший рядовой начал материться в адрес офицеров воинской части, также он выпустил в лицо потерпевшему дым от сигареты, в связи с чем тот отстранил его рукой, после чего рядовой ударил подполковника кулаком в грудь.
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