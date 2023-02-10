Суд ужесточил приговор экс-мобилизованному, избившему офицера в парке «Патриот»

Инцидент произошел 13 ноября 2022 года во время проведения строевого смотра на территории парка. Бывший рядовой начал материться в адрес офицеров воинской части, также он выпустил в лицо потерпевшему дым от сигареты, в связи с чем тот отстранил его рукой, после чего рядовой ударил подполковника кулаком в грудь.