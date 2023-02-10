Жителям ДНР и ЛНР могут разрешить не подтверждать знание русского языка при получении ВНЖ

Государственная дума рассмотрит законопроект о необязательном подтверждении знания русского языка гражданами Донецкой и Луганской Народных Республик для получения вида на жительство. Текст документа был опубликован в электронной базе парламента, сообщило издание ТАСС.
При положительном решении законы «О правовом положении иностранных граждан в РФ» и «О беженцах» подвергнутся соответствующим изменениям. Таким образом действующие документы будут приведены в вид, соответствующий федеральному закону о включении в состав страны новых регионов.
При этом в пояснительной записке авторы предлагают внести жителей ЛНР и ДНР в список иностранных граждан, которым не нужно подтверждать владение русским языком при оформлении вида на жительство или разрешения на временное проживание. Также людей могут освободить от экзамена по истории России и основ законодательства страны.
Ранее стало известно, что семьям планируют разрешить тратить материнский капитал на покупку автомобиля. Инициатором соответствующего законопроекта выступила депутат Нина Останина.