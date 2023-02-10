Жителям ДНР и ЛНР могут разрешить не подтверждать знание русского языка при получении ВНЖ

При этом в пояснительной записке авторы предлагают внести жителей ЛНР и ДНР в список иностранных граждан, которым не нужно подтверждать владение русским языком при оформлении вида на жительство или разрешения на временное проживание. Также людей могут освободить от экзамена по истории России и основ законодательства страны.