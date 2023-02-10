В Goldman Sachs прогнозируют стоимость нефти в 100 долларов к концу года

Инвестиционный банк Goldman Sachs пересмотрел прогноз стоимости нефти в текущем году. Отмечается, что к декабрю цена барреля нефти Brent может стоить 100 долларов, передает «Прайм».
Будущее рынка сырьевых товаров может быть оптимистичным, считают представители банка. Они прогнозируют избыток предложения нефти в 2023 году в размере 150 тыс. баррелей в день.
В среднем стоимость этого ресурса составит 92 доллара за баррель, а не 98 долларов, как ожидалось ранее. Однако в долгосрочной перспективе этот показатель может вырасти до 100 долларов за баррель.
Также существует риск того, что восстановление китайской экономики спровоцирует нехватку сырья на мировом энергорынке. В этом случае ОПЕК могут увеличить нефтедобычу уже во второй половине текущего года, отмечают аналитики Goldman Sachs.