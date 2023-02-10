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В Goldman Sachs прогнозируют стоимость нефти в 100 долларов к концу года

Экономика
В Goldman Sachs прогнозируют стоимость нефти в 100 долларов к концу года

Инвестиционный банк Goldman Sachs пересмотрел прогноз стоимости нефти в текущем году. Отмечается, что к декабрю цена барреля нефти Brent может стоить 100 долларов, передает «Прайм».

Будущее рынка сырьевых товаров может быть оптимистичным, считают представители банка. Они прогнозируют избыток предложения нефти в 2023 году в размере 150 тыс. баррелей в день.

В среднем стоимость этого ресурса составит 92 доллара за баррель, а не 98 долларов, как ожидалось ранее. Однако в долгосрочной перспективе этот показатель может вырасти до 100 долларов за баррель.

Также существует риск того, что восстановление китайской экономики спровоцирует нехватку сырья на мировом энергорынке. В этом случае ОПЕК могут увеличить нефтедобычу уже во второй половине текущего года, отмечают аналитики Goldman Sachs.
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