Психолог Руснак объяснила, почему мужчин не нужно поздравлять с Днем святого Валентина

Специалист подчеркивает, что мужчины не признают принуждения в любовных делах. По этой причине поздравление с Днем святого Валентина может вызывать у них раздражение. При этом негативная реакция значительно усилится, если после поздравления возлюбленная мужчины сделает ему замечание по поводу того, что он не поздравил ее в ответ. Также психолог советует женщинам не дарить своим партнерам подарки, передает издание «Газета.Ru».