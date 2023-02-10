Психолог Руснак объяснила, почему мужчин не нужно поздравлять с Днем святого Валентина

Поздравление с Днем святого Валентина может вызвать у мужчины негативную реакцию. Об этом заявила психолог Галина Руснак. Она рассказала, почему мужчины не любят поздравления.
Специалист подчеркивает, что мужчины не признают принуждения в любовных делах. По этой причине поздравление с Днем святого Валентина может вызывать у них раздражение. При этом негативная реакция значительно усилится, если после поздравления возлюбленная мужчины сделает ему замечание по поводу того, что он не поздравил ее в ответ. Также психолог советует женщинам не дарить своим партнерам подарки, передает издание «Газета.Ru».
Согласно результатам исследования, проведенного сервисом SuperJob, популярность Дня святого Валентина в России стремительно снижается. В 2023 году она составила лишь 15%, в то время как в 2007 году число отмечающих этот праздник россиян составляло около 50%.