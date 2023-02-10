В Санкт-Петербурге открыли центр подготовки операторов беспилотников

На сегодняшний день развитие беспилотных систем является приоритетной задачей. Важность их наличия и квалифицированного персонала для обслуживания показали недавние конфликты в НКР, Сирии и СВО. Сейчас в России идёт активное развитие беспилотных систем и уже есть ряд успехов в этой области.