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В Санкт-Петербурге открыли центр подготовки операторов беспилотников

Армия
В Санкт-Петербурге открыли центр подготовки операторов беспилотников

Центр «Пилигрим» был открыт на базе политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) и ведет подготовку специалистов самой различной направленности. Планируется подготовка операторов как для военной, так и для гражданской сфер деятельности.

Сейчас на базе «Пилигрима» возможна подготовка специалистов для управления надземными, надводными и подводными аппаратами. Также планируется подготовка кадров для космической отрасли.

Одной из последних разработок является беспилотный катер «Кибербоат-330». Судно планируется применять для ловли браконьеров. Катер способен сканировать надводное пространство, выявлять браконьеров и преследовать их.

На сегодняшний день развитие беспилотных систем является приоритетной задачей. Важность их наличия и квалифицированного персонала для обслуживания показали недавние конфликты в НКР, Сирии и СВО. Сейчас в России идёт активное развитие беспилотных систем и уже есть ряд успехов в этой области.
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