В Санкт-Петербурге открыли центр подготовки операторов беспилотников

Центр «Пилигрим» был открыт на базе политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) и ведет подготовку специалистов самой различной направленности. Планируется подготовка операторов как для военной, так и для гражданской сфер деятельности.
Сейчас на базе «Пилигрима» возможна подготовка специалистов для управления надземными, надводными и подводными аппаратами. Также планируется подготовка кадров для космической отрасли.
Одной из последних разработок является беспилотный катер «Кибербоат-330». Судно планируется применять для ловли браконьеров. Катер способен сканировать надводное пространство, выявлять браконьеров и преследовать их.
На сегодняшний день развитие беспилотных систем является приоритетной задачей. Важность их наличия и квалифицированного персонала для обслуживания показали недавние конфликты в НКР, Сирии и СВО. Сейчас в России идёт активное развитие беспилотных систем и уже есть ряд успехов в этой области.