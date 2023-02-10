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Эксперт Лакустова объяснила, какие ежедневные привычки серьезно вредят экологии

Общество
Эксперт Лакустова объяснила, какие ежедневные привычки серьезно вредят экологии

Некоторые ежедневные привычки человека наносят непоправимый вред экологии, предупредила директор Фонда поддержки и развития природоохранных проектов Ольга Лакустова.

В первую очередь речь идет о регулярном использовании пластиковых пакетов и бумажных чеков. Также многие люди стремятся отправить на помойку вещи только потому, что они перестали быть модными.

«Что-то разлагается, а что-то — нет», — отметила специалист в беседе с «Газетой.Ru».

Кроме того, покупать товары в упаковке тоже является не лучшей привычкой. По словам Лакустовой, сейчас почти все можно приобретать на развес или на разлив. Это более экологично, да и выходит дешевле по сравнению с товарами в фабричной упаковке.
экология привычки окружающая среда
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