Эксперт Лакустова объяснила, какие ежедневные привычки серьезно вредят экологии

Некоторые ежедневные привычки человека наносят непоправимый вред экологии, предупредила директор Фонда поддержки и развития природоохранных проектов Ольга Лакустова.
В первую очередь речь идет о регулярном использовании пластиковых пакетов и бумажных чеков. Также многие люди стремятся отправить на помойку вещи только потому, что они перестали быть модными.
«Что-то разлагается, а что-то — нет», — отметила специалист в беседе с «Газетой.Ru».
Кроме того, покупать товары в упаковке тоже является не лучшей привычкой. По словам Лакустовой, сейчас почти все можно приобретать на развес или на разлив. Это более экологично, да и выходит дешевле по сравнению с товарами в фабричной упаковке.